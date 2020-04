Jak mówili organizatorzy transportu - na pokładzie samolotu m.in. kilkaset tysięcy Przyłbic Ochronnych.

Tymczasem w Polsce są już producenci, którzy są w stanie dostarczać takie, a nawet większe ilości zamówień przyłbic. Inicjatywa Przyłbice Dla Wszystkich to sygnał, który chcemy dać wszystkim: fundacjom, instytucjom, agencjom, samorządom i firmom. - Możecie WSPIERAĆ polskich producentów i jednocześnie chronić miejsca pracy w Polsce. My w jednym miejscu zrzeszamy producentów przyłbic, by ułatwić firmom i instytucjom wykonywanie większych zamówień - podkreśla inicjator i koordynator akcji Andrzej Lesiak z podkarpackiego Klastra IT.

- Koronawirus spowodował wielki kryzys gospodarczy. Wiele firm straciło zlecenia a ludzie tracą pracę...

Są jednak firmy, które rozpoczęły AKTYWNĄ walkę z wirusem i produkują m.in. przyłbice. W Polsce.

Tak więc - dziś sami sobie możemy pomóc! Zamawiając Przyłbice Ochronne Made In Poland.

Dzięki takim zamówieniom będziemy ratować miejsca pracy w naszym kraju - zaznacza Jacek Babiel, w Inicjatywie Przyłbice Dla Wszystkich odpowiedzialny za kontakty z mediami.

Wszyscy producenci przyłbic w Polsce mogą rejestrować się na stronie internetowej naszej Inicjatywy www.przylbicedlawszystkich.pl

Strona internetowa to także miejsce, gdzie można znaleźć więcej informacji o przyłbicach i ich walorach.

Sama akcja "Przyłbice dla wszystkich" powstała po sukcesie akcji Drukujemy Dla Medyków i wielu innych oddolnych akcji, które bezpłatnie dostarczają sprzęt do szpitali angażując w to już ponad 300. producentów z całej Polski.

#AlternatywaDlaMaseczek #ZasłaniamyUstaNosiOczy #PrzyłbicąWwirusa